Выборг, Ленинградская область, 9 сентября, 2022, 11:32 — ИА Регнум. В Ленинградской области предотвращен террористический акт на одном из военных объектов в Выборге, сообщили 9 сентября в пресс-службе Управления ФСБ России по городу Санкт-Петербургу и Ленинградской области.

пресс-служба УФСБ по СПб и ЛО. Задержанный готовящий поджог военного объекта

Оперативники задержали в городе Выборг троих человек, которые планировали поджечь административное здание, принадлежащее Министерству обороны Российской Федерации.

«Следственной службой УФСБ России по городу Санкт-Петербургу и Ленинградской области возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 30 и п. «а» ч. 2 ст. 205 УК РФ («покушение на совершение террористического акта»)», — добавили в пресс-службе УФСБ.

Оперативники вместе с полицейскими устанавливают личности других участников готовившегося преступления. Как пояснил следователям один из задержанных, он пошел на преступление после того, как ему предложили списать долг за услугу.