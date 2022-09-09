Донецк, , 11:35 — REGNUM Кировский район на юго-западе Донецка обстрелян киевскими боевиками. Об этом сообщает 9 сентября представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Киева (СЦКК).

Улица Донецка после обстрела Юрий Пущаев © ИА REGNUM

Артиллерийский обстрел с позиций ВСУ в Красногоровке зафиксирован в 09:00. По Кировскому району выпущено три снаряда калибра 152 мм.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в Киевском районе Донецка два человека получили ранения в результате обстрела.

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