Красноярск, , 11:29 — REGNUM В Красноярске опубликован фоторобот мужчины, подозреваемого в надругательстве над семилетней девочкой. Инцидент произошёл 12 января 2022 года, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе Главного следственного управления СКР по региону.

Фоторобот подозреваемого ГСУ СКР по Красноярскому краю и Хакасии

По данным следствия, фигурант в тот день проследовал за ребёнком в подъезд дома, где совершил в отношении неё иные действия сексуального характера, после чего сбежал. К настоящему времени личность преступника так и не установлена.

При этом следователи располагают видеозаписью с изображением предполагаемого преступника и фотороботом. Подозреваемый ростом 170 см, лицо европейского типа, глаза голубые, возраст 30-35 лет.

«Особые приметы: при ходьбе сильно размахивает руками держит прямую осанку, регулярно производит манипуляции по сжатию рук в кулак, предположительно на левой щеке имеется «родинка», «шрам», — добавили в ведомстве.

Всех, кто обладает какой-либо информацией о похожем мужчине следователи попросили сообщить об этом на условиях конфиденциальности.

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