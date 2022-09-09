Москва, , 11:28 — REGNUM Для диверсификации своих валютных накоплений жителям РФ стоит рассмотреть прежде всего вложения в китайский юань, а также гонконгский доллар. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 9 сентября заявила доцент кафедры государственных и муниципальных финансов РЭУ им. Г. В. Плеханова Диана Степанова.

Доллар и евро Дарья Антонова © ИА REGNUM

«Если же у семьи есть намерения ездить отдыхать за границу, приобретать активы за рубежом (недвижимость, автомобили и пр.), есть возможность осуществлять инвестиции за рубежом или надежная зарубежная площадка для хранения валютных средств, то иметь наличный запас долларов или евро вполне оправданно, — сказала она. — Но нужно учесть, что не во всех странах допустим оборот наличных средств в крупных суммах, и совершать крупные покупки или внесения наличных на зарубежный банковский счет без подтверждения легальности происхождения денежных средств не получится».

По ее словам, для диверсификации валютных накоплений стоит рассмотреть прежде всего вложения в китайский юань, а также гонконгский доллар.

«На данный момент на рынке преобладают факторы долгосрочного укрепления валютного курса юаня по отношению к рублю, — сказала она. — Необходимо также отметить растущую ликвидность юаня и вероятность роста его курса на фоне укрепления российско-китайских экономических отношений и намерения властей изменить бюджетное правило с ориентиром в сторону юаня. Доллар Гонконга — одна из самых стабильных валют в мире, но к текущим его недостаткам относится низкая емкость валютного рынка в нем в России и отсутствие инвестиционных инструментов».

Степанова подчеркнула, что риски хранения безналичных долларов и евро, активов, сбережений в виде депозитов, вкладов в данных валютах стремительно увеличиваются.

«Традиционные мировые резервные валюты не выполняют своих защитных, расчетных и сберегательных функций для жителей РФ и даже грозят их держателю сильной девальвацией и заморозкой безналичных валютных активов», — подытожила Степанова.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее Степанова рассказала о чрезмерных рисках, с которыми связано хранение сбережений в валютах недружественных стран.

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