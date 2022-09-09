Таллин, 9 сентября, 2022, 11:28 — ИА Регнум. Число эстонских дипломатов в России после взаимных высылок значительно сократилось. Об этом порталу новостей гостелерадиовещания Эстонии ERR сообщила пресс-секретарь МИД Анна Тислер-Лаврентьев.

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Она напомнила, что Эстония закрыла консульства в Санкт-Петербурге и Пскове, а в посольстве в Москве дипломатов осталось вдвое меньше обычного.

Раньше у Эстонии было около десяти дипломатических должностей в московском посольстве, но в настоящее время там всего пять чиновников с дипломатическим статусом. Вместе с местными жителями, нанятыми посольством в качестве технического персонала, в посольстве работают 20 человек.

В генеральном консульстве в Санкт-Петербурге до последнего времени находилось шесть дипломатов и еще трое работали в псковской канцелярии консульства, добавила она.

«Поскольку генеральное консульство закрыто, то в здании нет сотрудников», — отметила Тислер-Лаврентьев.

Согласно сайту российского посольства в Эстонии, в Таллине работают 16 российских дипломатов, однако крупные государства обычно направляют в Эстонию больше дипломатического персонала, чем Эстония в состоянии направить в их столицы.

Так, отмечает портал новостей, в посольстве США в Таллине работает гораздо больше людей, чем в посольстве Эстонии в Вашингтоне.