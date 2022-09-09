Бухарест, 9 сентября, 2022, 11:27 — ИА Регнум. В районе порта Констанца в Чёрном море 8 сентября корабль Военно-морских сил (ВМС) Румынии подорвался на мине, которую он должен был обезвредить. Об этом 9 сентября сообщает пресс-служба румынских ВМС.

Navylive.dodlive.mil Морская мина

Отмечается, что морской буксир «Лейтенант Димитрие Николеску» прибыл в район дрейфующей морской мины около 17:45 (совпадает с мск) для того, чтобы её обезвредить.

«Хотя с наступлением темноты были приняты меры безопасности, из-за неблагоприятных погодных условий военный корабль подорвался на морской мине, которую шторм унёс по течению», — говорится в сообщении.

Также уточняется, что корабль прибыл к месту дрейфа мины с водолазами на борту, однако не смог с ней сблизиться из-за сильного ветра. При этом указывается, что в результате подрыва в кормовой части буксира образовалась расположенная на границе ватерлинии пробоина. Никто из 75 членов экипажа корабля не пострадал.

Отметим, это третья с начала конфликта на территории б. УССР морская мина, которую обезвреживают ВМС Румынии.