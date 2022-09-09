Лондон, , 11:26 — REGNUM Европейский фондовый рынок открылся 9 сентября ростом, поскольку инвесторы с оптимизмом отреагировали на рекордное повышение ставки Европейским центральным банком и заявления председателя Федеральной резервной системы США Джерома Пауэлла, как сообщает CNBC.

Флаги Евросоюза Europa.eu

Общеевропейский индекс Stoxx 600 вырос на 0,7% к 8:30 утра по лондонскому времени, при этом почти все сектора торговались в плюсе. Базовые ресурсы выросли на 3,3%, а банки — на 1,6%. Пищевые продукты и напитки торговались без изменений.

Накануне, 8 сентября, Европейский центральный банк объявил о повышении процентной ставки на 75 базисных пунктов, доведя базовую ставку по депозитам до 0,75%. Банк также пересмотрел в сторону повышения свои инфляционные ожидания — до среднего уровня 8,1% в 2022 году — и заявил о вероятности дальнейшего повышения ставок.

Между тем, председатель ФРС Пауэлл в тот же день заявил, что центральный банк США будет повышать ставки для борьбы с инфляцией, «пока работа не будет сделана».

На новостях также росли и рынки Азиатско-Тихоокеанского региона, и американские фондовые фьючерсы.

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