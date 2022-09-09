Вашингтон, 9 сентября, 2022, 11:24 — ИА Регнум. Значительное большинство американских граждан выступают за введение максимальной возрастной планки, после которой человек уже не может избираться на руководящие должности в государственных структурах США, сообщает со ссылкой на опрос общественного мнения 8 сентября The Hill.

Марк Шагал. Старики (фрагмент). 1923

Как показал опрос, проведенный совместно CBS News и YouGov, 73% респондентов ответили положительно на вопрос о том, должно ли существовать ограничение по возрасту, после которого законодатели вынуждены покинуть свой пост. С подобной идеей не согласились лишь 27% опрошенных.

При этом за введение такого ограничения выступает как большинство республиканцев (71%), так и большинство демократов (75%) и сторонников независимых кандидатов (75%). Схожа картина наблюдается и во всех возрастных группах.

Большинство опрошенных (40%) сказали, что подходящий возраст — 70 лет. Другие предлагаемые возрастные группы: 50 лет (8%), 60 лет (26%), 80 лет (18%) и 90 лет (2%).

В настоящее время старейшими членами Конгресса являются 87-летние сенатор Дайан Файнштейн (штат Калифорния) и Чак Грассли (республиканец, штат Айова). Президенту Байдену 79 лет.