Южно-Сахалинск, , 11:24 — REGNUM На Сахалине обнаружили сгущенное молоко, которое, по утверждению производителя, сварено в недрах вулкана Баранского на Итурупе, сообщили в телеграм-канале «Туризм на Южных Курилах».

Подножье вулкана Баранского Николай Михальченко © ИА REGNUM

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В магазине такая стандартная банка вареной сгущенки продаётся по 570 рублей.

«Вот сильно сомневаюсь в том, что эти банки варились в «недрах вулкана», но забавно. Цена, впрочем, слегка безумная», — написал автор канала.

Как сообщало ИА REGNUM, на выставке «Улица Дальнего Востока» на острове Русский работал фудкорт для гостей, участников и артистов VII Восточного экономического форума. Каждый регион предлагал блюда и напитки, характерные для своей территории. У Сахалина в меню было соте из прибрежной креветки с чесночным бранч-соусом за 550 рублей.