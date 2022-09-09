Владивосток, , 11:22 — REGNUM Губернатор Приморья Олег Кожемяко обратился к министру ЧС РФ с просьбой ввести в регионе режим ЧС федерального уровня.

Дорога после дождя 30.мвд.рф

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«В Кишиневке Лазовского округа стихия унесла жизнь местной жительницы.

Большая вода в реке Киевка пришла ночью и, по словам людей, поднялась прямо на глазах более чем на полтора метра. Многие дома пострадали. На встрече с жителями ещё раз озвучил меры поддержки, которые мы окажем. Это касается всех, кто пострадал от прохождения тайфуна.

В связи с масштабом причинённого краю ущерба, обратился к Министру МЧС России с просьбой ввести на территории Приморья режим ЧС федерального уровня», — сообщил в своём телеграм-канале глава Приморья.

Как сообщало ИА REGNUM, жителей Приморья, которые оказались заблокированы в населённых пунктах после тайфуна «Хиннамнор» в прибрежных районах, вывозят на вертолётах. Наиболее пострадал от стихии Лазовский муниципальный округ.