Воронеж, 9 сентября, 2022, 11:22 — ИА Регнум. Штормовое предупреждение объявлено на территории Воронежской области в связи с прогнозируемыми заморозками 10 сентября, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по региону.

Анна Рыжкова ИА REGNUM Заморозки

«Ночью и утром 10 сентября 2022 года местами по Воронежской области ожидается опасное агрометеорологическое явление — заморозки до минус 2°», — говорится в сообщении МЧС.

По прогнозу Воронежского гидрометцентра, выходные 10 и 11 сентября в Воронеже обещают быть сухими и относительно тёплыми. Так, в субботу, 10 сентября, днём ожидается до +15 градусов тепла, без осадков, при восточном ветре до 10 метров в секунду. В воскресенье 11 сентября также осадков не ожидается, а воздух днём прогреется до +16 градусов.