Прага, 9 сентября, 2022, 11:22 — ИА Регнум. На фоне кризиса на территории б. УССР экономики европейских стран показали устойчивость, однако трудные времена ещё впереди. Об этом 9 сентября заявил министр экономики и финансов страны Брюно Ле Мэр.

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«Экономики ЕС показали устойчивость, но нам необходимо помнить, что предстоят трудные времена», — подчеркнул глава министерства по прибытии на неформальную встречу министров экономики и финансов стран ЕС в Праге.

Ле Мэр пояснил, что из-за цен на продовольствие и энергетику и продолжающийся конфликт на территории б. УССР высокие уровни инфляции будут сохраняться.

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Как сообщало ИА REGNUM, ранее министр экономики финансов, промышленного и цифрового суверенитета Франции Брюно Ле Мэр заявил, что экономический рост в стране может снизиться на 0,5% в случае немедленного и полного прекращения поставок российского газа.

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