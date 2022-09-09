Златоуст, Челябинская область, 9 сентября, 2022, 11:21 — ИА Регнум. В Златоусте Челябинской области возбуждено уголовное дело по факту уничтожения дома многодетной семьи. Об этом сообщает пресс-служба облпрокуратуры.

Иван Шилов ИА REGNUM Уголовное дело

Крупный пожар произошёл 7 августа. Огонь уничтожил три жилых дома. Установлено, что причиной пожара стал тлеющий окурок.

Уголовное дело возбудили пожарные по факту уничтожения имущества по неосторожности. Ход расследования поставлен прокуратурой города на контроль.