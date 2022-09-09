Москва, 9 сентября, 2022, 11:19 — ИА Регнум. Для населения РФ иметь безналичные накопления в долларах, евро и прочих валютах недружественных стран (иены, швейцарские франки, фунты стерлингов) стало означать чрезмерные риски. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 9 сентября заявила доцент кафедры государственных и муниципальных финансов РЭУ им. Г. В. Плеханова Диана Степанова. Так она прокомментировала высказывание заместителя министра финансов РФ Алексея Моисеева о токсичности доллара и евро и бессмысленности накоплений в этих валютах.

Дарья Антонова ИА REGNUM Доллар и евро

«Риски потери (заморозки) мировых валют — долларов, евро, фунтов — на счетах сейчас очень высоки, — констатировала Степанова. — К тому же нарастают проблемы перевода данных валют на другие счета. В России остались единицы банков с работающими зарубежными корсчетами. Иностранные банки – контрагенты по валютным операциям в долларах, евро, фунтах отказывают российским банкам во взаимодействии и закрывают их корсчета вне зависимости от того, попал ли российский банк под санкции или нет. Таким образом, осуществлять переводы в указанных мировых валютах становится все сложнее, дороже и рискованнее. Многие банки действительно уже перестали проводить валютные платежи».

Кроме того, она отметила, что есть угроза введения санкций в отношении Национального клирингового центра со стороны ЕС или США.

«Тогда остановятся все валютные расчеты с соответствующим регионом, прекратятся все валютные переводы в долларах и евро, и валютная торговля на бирже, курсы валюты этих стран в России резко упадут и тогда вероятен сценарий добровольно-принудительной конвертации валют (причем не в пользу держателей долларов и евро), — сказала Степанова. — С другой стороны, президент РФ уже своим указом разрешил банкам не исполнять платежные распоряжения клиентов с этими валютами. В результате российские банки избавляются от долларов, евро, иен, фунтов, франков и повышают комиссии по валютным операциям и валютным счетам. Российские компании тоже активно переводят по возможности расчеты в валюты дружественных стран».

Степанова также уточнила, что Московская биржа может остановить торги долларами и евро, как ранее оставила торги японской иеной и швейцарским франком.

«Соответственно, не будет торговли валютой в обменниках и конвертации через банки. Останется только черный рынок, а использование его влечет за собой уголовную ответственность», — подытожила Степанова.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее экономист Вадим Ковригин заявил, что жителям РФ, планируя сбережения, следует присмотреться к китайскому юаню, гонконгскому доллару, японской иене.