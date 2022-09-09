Санкт-Петербург, , 11:54 — REGNUM На конечной станции «синей» ветки Петербургского метрополитена «Парнас» к 2023 году установят дополнительные турникеты, чтобы увеличить пропускную способность наземного вестибюля, сообщили 9 сентября в пресс-службе городской подземки.

Турникеты на станции метро Петербурга «Парнас». metro. spb.ru

На данный момент в пиковые утренние часы вестибюль станции «Парнас» работает с превышением максимальной нагрузки, что вызывает скопление пассажиров перед турникетной линейкой и перед входными дверями. Отметим, что пассажиропоток на «Парнасе» растет с 2019 года из-за массовой застройки новым жильем и увеличения количества местных жителей, а также роста доли оплаты проезда в метро банковскими картами с 4,1% от общего числа продаж проездных билетов в 2019 году до 21,4% в целом по метрополитену.

«На станции «Парнас» этот показатель составляет 25,2% от общего количества проездных билетов», — заметили в пресс-службе, уточнив, что турникетная линейка станции «Парнас» оборудована для приема платежей банковскими картами на первом, седьмом и восьмом турникете. Ввиду того, что время обработки банковского платежа больше, чем других видов проездных билетов, к данным турникетам выстраивается очередь из желающих воспользоваться этим сервисом, которая зачастую препятствует проходу остальных пассажиров.

Чтобы решить проблему в метрополитене решили добавить в действующую входную линейку еще не менее двух турникетов, что позволит увеличить количество проходящих через нее пассажиров с нынешних 9,6 тыс. человек в час до 13,2 тыс. пассажиров.

«Работы планируется закончить в конце 2022 — начале 2023 года», — добавили в пресс-службе.

Также в ближайшей перспективе метрополитеном запланированы работы по увеличению пропускной способности станций «Проспект Просвещения», «Электросила», «Московские ворота», «Фрунзенская» и «Звездная».

Ранее ИА REGNUM сообщало, что после двух лет пандемии в петербургском наземном транспорте наблюдается возвращение пассажиропотока к уровню 2019 года.

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