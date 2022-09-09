Стокгольм, , 11:24 — REGNUM Именно финский энергетический гигант Fortum забил тревогу о том, что правительству Финляндии придется вмешаться в энергорынок и поддержать компанию с помощью гарантий ликвидности, чтобы чрезвычайно волатильные фьючерсные цены не обрушили всю деятельность поставщика электроэнергии. Об этом 9 сентября написала газета SvD.

Финляндия и Швеция (сс) Eintracht4ever

После этого, отмечают журналисты, лихорадочная деятельность началась и с участием правительства Швеции.

Однако в Финансовой инспекции Швеции не захотели отвечать, являлось ли обращение компании Fortum к правительству Финляндии причиной, по которой антикризисные меры были приняты и в Швеции тоже.

Напомним, что на пресс-конференции в минувшие выходные премьер-министр Швеции Магдалена Андерссон заявила, что шведское государство вмешается в рынок, чтобы спасти энергокомпании на фоне проблем с ликвидностью. Тогда же премьер-министр страны объявила, что гарантии ликвидности обойдутся казне в колоссальные 250 миллиардов крон (25 млрд долларов США).

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