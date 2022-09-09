Доха, , 11:21 — REGNUM В Дохе прошли переговоры между премьер-министром международно-признанного правительства Ливии Абдель-Хамидом Дабайбой и эмиром Катара Тамимом бин Хамадом Аль Тани.

Ливия Иван Шилов © ИА REGNUM

Информационное агентство QNA цитирует заявление канцелярии эмира Катара, согласно которому в ходе встречи были рассмотрены двусторонние отношения между двумя странами, аспекты их развития и укрепления, а также обсуждены последние события в Ливии и наиболее важные региональные и международные вопросы.

По сообщениям журналистов, присутствовавший на встрече министр иностранных дел Катара Мохаммед бин Абдулрахман Аль-Тании заявил о «необходимости поддержки международных усилий по проведению президентских выборов в Ливии, поскольку это единственный вариант для ливийского народа достичь стабильности».