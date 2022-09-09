Ярославль, 9 сентября 2022, 11:25 — REGNUM Хозяева сгоревших машин в Ярославле настаивают на том, что это был поджог. Об этом сообщает ЯрНьюс.
Сейчас пострадавшие остаются на месте ночного пожара, 5 из 8 пострадавших машин уже отогнали. При этом люди, которые ждут приезда следователя, не сомневаются в том, что это был поджог.
Напомним, Заволжском районе Ярославля ночью 9 сентября загорелось несколько автомобилей. Два из них выгорели полностью, ещё один серьёзно пострадал.
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