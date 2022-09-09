Ярославль, 9 сентября, 2022, 11:25 — ИА Регнум. Хозяева сгоревших машин в Ярославле настаивают на том, что это был поджог. Об этом сообщает ЯрНьюс.

Сгоревшие автомобили

Сейчас пострадавшие остаются на месте ночного пожара, 5 из 8 пострадавших машин уже отогнали. При этом люди, которые ждут приезда следователя, не сомневаются в том, что это был поджог.

Сгоревшие автомобили

«Вы посмотрите, под задним колесом остатки бутылки с зажигательной смесью. Поджог. Машины под камерами стоят, но камеры старые. Там видно только силуэт и больше ничего. Он, видно, шел от 19-го дома к нам. Я накануне ставил в другом месте машину, а тут загнал под камеры. И вот посмотрите, что получилось. И неизвестно, что ему дальше в голову взбредет», — рассказал один из пострадавших собственников автомобиля.

Напомним, Заволжском районе Ярославля ночью 9 сентября загорелось несколько автомобилей. Два из них выгорели полностью, ещё один серьёзно пострадал.