Стокгольм, , 11:19 — REGNUM Крупные шведские политики выразили свое уважение и скорбь после кончины королевы Елизаветы II. Лидер оппозиции Ульф Кристерссон, в частности, написал на странице в соцсети, что монарх во многом представлял современную историю Великобритании.

Три короны, национальный символ Швеции. Малый герб с Орденом Серафима Сарофского

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«От империи к содружеству и, таким образом, от государства с колониальными амбициями к государству с намерением развивать наследие, которое объединяет англоязычный мир как в историческом, так и в культурном плане», — написал политик.

Премьер-министр Швеции Магдалена Андерссон заявила на дебатах в ночь на 9 сентября, что Швеция имеет тесные связи с Великобританией и что она лично и весь шведский народ хотят выразить свои соболезнования.

«Она регент, которого мы всегда будем помнить и читать о ней в книгах по истории. Настоящая Королева», — написала лидер Центристов Анни Лёф в соцсети Twitter.

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