Москва, 9 сентября, 2022, 11:16 — ИА Регнум. Депутаты Госдумы несмотря на фракционную принадлежность придерживаются общей позиции на отношения с Китаем. Как передает корреспондент ИА REGNUM 9 сентября, об этом заявил спикер Госдумы Вячеслав Володин в ходе встречи председателя постоянного комитета Всекитайского собрания народных представителей Ли Чжаньшу с главами думских фракций.

Duma.gov.ru Вячеслав Володин

«Принимая решения, мы спорим, что касается точек зрения — они могут быть абсолютно разными у всех фракций при принятии законов или постановлений. Но несмотря на разность политических взглядов, что касается выстраивания отношений с КНР, все единого мнения — нам надо развивать взаимоотношения с Китаем на принципах дружбы, сотрудничества, взаимного уважения и невмешательства во внутренние дела», — сказал Володин.

Президент России Владимир Путин и председатель КНР Си Цзиньпин выработали уникальную модель взаимоотношений между государствами, основанную на доверии и взаимном уважении, подчеркнул спикер Госдумы.

«Их принципиальный неконфронтационный характер, опора на взаимную выгоду и развитие, а не конкуренцию, могут стать образцом для других государств», — убежден Володин.