Стамбул, Турция, , 11:15 — REGNUM Аргентинский нападающий ПСЖ Мауро Икарди перешёл в турецкий «Галатасарай» на правах аренды. Об этом 9 сентября сообщает пресс-служба стамбульского клуба.

Мауро Икарди Deviantart.com

Икарди будет выступать за «Галатасарай» до конца сезона 2022/23. При этом в договор включена опция выкупа футболиста по истечении срока аренды.

Напомним, Икарди выступал за ПСЖ с 2019 года. В его активе 92 матча за команду, в которых он забил 38 голов и отдал 10 голевых передач.

Читайте ранее в этом сюжете: Нападающий ПСЖ Икарди может перейти в «Галатасарай»