Стамбул, Турция, 9 сентября, 2022, 11:15 — ИА Регнум. Аргентинский нападающий ПСЖ Мауро Икарди перешёл в турецкий «Галатасарай» на правах аренды. Об этом 9 сентября сообщает пресс-служба стамбульского клуба.

Deviantart.com Мауро Икарди

Икарди будет выступать за «Галатасарай» до конца сезона 2022/23. При этом в договор включена опция выкупа футболиста по истечении срока аренды.

Напомним, Икарди выступал за ПСЖ с 2019 года. В его активе 92 матча за команду, в которых он забил 38 голов и отдал 10 голевых передач.