Париж, 9 сентября, 2022, 11:15 — ИА Регнум. Согласно новому социологическому опросу Elabe, проведенному 6–7 сентября, поддержка Францией ряда санкций, принятых против России, снизилась, передает BFM TV.

Cyril Plapied Французский флаг

По данным опроса, 74% граждан во Франции считают санкции против Москвы «неэффективными». Жители Франции по-прежнему одобряют экономические санкции против России, а также военную и финансовую поддержку киевскому режиму, но уже, в них не особо верят.

Согласно опросу, 40% французских граждан считают, что необходимо поддерживать киевский режим и сохранять антироссийские санкции, даже если это имеет большее влияние на их повседневную жизнь и покупательную способность.

«Мы должны продолжать поддерживать киевский режим и ввести санкции против России, но если это слишком сильно повлияет на повседневную жизнь Франции и покупательную способность французов, придется уменьшить санкции против Москвы», — считают 32% граждан Франции, согласно опросу.

Еще 27% французов считают, что санкции в отношении России надо отменить, чтобы восстановить французскую экономику. Опрошенные утверждают, что «повседневная жизнь и покупательная способность французов важнее, чем поддержка Киева и санкции против России».

Как сообщало ИА REGNUM, несколько французских политических деятелей почтили память королевы Елизаветы II.

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