Стокгольм, , 11:16 — REGNUM 8 сентября редакция новостного портала Omni дала взвешенный опрос на основании 30 различных соцопросов, проведенных разными СМИ и социологическими службами. Как показывают результаты, общественное мнение находится на стороне лидера правой оппозиции Ульфа Кристерссона.

Магдалена Андерссон и Ульф Кристерссон Иван Шилов © ИА REGNUM

Поддержка правительственной альтернативы Магдалены Андерссон на несколько десятых долей процента отстает от правого блока Ульфа Кристерссона за несколько дней до выборов — 49,7% против 48,9%.

Во взвешенный опрос Omni попали результаты 30 опросов, которые были проведены газетами SvD, DN, Aftonbladet, Expressen и многими другими крупнейшими СМИ.

Напомним, что выборы в Швеции состоятся через два дня, 11 сентября.

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