Стокгольм, 9 сентября 2022, 11:16 — REGNUM 8 сентября редакция новостного портала Omni дала взвешенный опрос на основании 30 различных соцопросов, проведенных разными СМИ и социологическими службами. Как показывают результаты, общественное мнение находится на стороне лидера правой оппозиции Ульфа Кристерссона.
Поддержка правительственной альтернативы Магдалены Андерссон на несколько десятых долей процента отстает от правого блока Ульфа Кристерссона за несколько дней до выборов — 49,7% против 48,9%.
Во взвешенный опрос Omni попали результаты 30 опросов, которые были проведены газетами SvD, DN, Aftonbladet, Expressen и многими другими крупнейшими СМИ.
Напомним, что выборы в Швеции состоятся через два дня, 11 сентября.
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