Токио, 9 сентября, 2022, 11:28 — ИА Регнум. Курс иены демонстрирует самое крупное с 1998 года падение относительно доллара, а это дестабилизирует работу японского бизнеса. Об этом глава центробанка Японии Харухико Курода сообщил 9 сентября журналистам.

Иван Шилов ИА REGNUM Япония

Центробанк, отметил Курода, будет тщательно следить за обстановкой на валютном рынке. От премьер-министра Фумио Кисиды не исходило каких-либо пожеланий к деятельности центробанка, так как правительство не вмешивается в неё, добавил он.

«Резкие колебания курсов валют привносят нестабильность в деятельность бизнеса, повышают неопределённость в экономике, это крайне нежелательно», — заявил Курода после встречи в Токио с премьер-министром в его резиденции.

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