Буэнос-Айрес, , 11:13 — REGNUM Телеведущий канала Canal 22 в Аргентине открыл шампанское после известия о смерти королевы Великобритании Елизаветы II. Видео эфира распространилось в соцсетях.

Аргентина

Эфир открыла надпись «Старое ****** умерло!», после чего началась трансляция из студии, где телеведущий открыл шампанское под громкие крики и налил его в бокал, а гости в студии аплодировали

После этого телеведущий выпил за смерть королевы Елизаветы II.

«Громкие аплодисменты Сатане, который забрал её. Старушка умерла, всё кончено! И мы поднимем тост за этот британский мусор, этот люциферианский мусор. Это хорошие новости для всех нас», — сказал ведущий.

Он также призвал праздновать «смерть каждого англичанина, который принадлежит этой пиратской, воровской, геноцидной и убийственной короне». Помимо этого, ведущий назвал скончавшуюся нацистской, «которая в детстве была поклонником Гитлера и отдавала нацистское приветствие».