Москва, 9 сентября, 2022, 11:13 — ИА Регнум. В московских парках в День города, который будет праздноваться два дня — 10 и 11 сентября, состоится более 100 праздничных мероприятий, сообщается 9 сентября на портале мэра столицы.

Василий Иванов ИА REGNUM День города в Москве

Программу в честь празднования 875-летия Москвы подготовили 22 столичных парка. Москвичей и гостей столицы приглашают посмотреть театральные постановки, послушать концерты и побывать на ярмарке.

Также посетителей парков Москвы ждут тематические программы музыкальных и танцевальных коллективов. Для детей пройдут кукольные спектакли и творческие мастер-классы.

Как сообщало ИА REGNUM, в День города Москвы будет солнечная и сухая погода.

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