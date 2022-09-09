Штат Мичиган, США, , 11:12 — REGNUM Министр финансов США Джанет Йеллен высоко оценила экономическую политику администрации президента страны Джо Байдена во время выступления на заводе электромобилей Ford Motor Company в Мичигане, как передает CNBC.

Джанет Йеллен Federalreserve

Йеллен отметила закон о снижении инфляции, принятый демократами, двухпартийный закон об инфраструктуре и закон о чипах и науке, которые пошли на пользу производственному сектору и росту занятости.

Ее речь прозвучала в тот момент, когда демократы стремятся привлечь внимание к своим экономическим успехам в преддверии промежуточных выборов в ноябре, которые определят, смогут ли республиканцы вновь получить большинство в одной или обеих палатах Конгресса.

«Сейчас, когда экономика находится на уровне полной занятости, мы имеем уникальные возможности для расширения предложения, которое обеспечивает устойчивый рост и сокращает неравенство», — сказала Йеллен.

Она также отметила, что усилия по стабилизации, предпринятые Белым домом «вернут Соединенные Штаты к полной занятости в рекордные сроки».

«Я твердо верю, что они [принятые законы] помогут нам достичь стабильного устойчивого роста и продвинут нас к более справедливой и устойчивой экономике», — заявила Йеллен.

Кроме того, она заявила, что поддержка экономики во время пандемии была одним из политических приоритетов Байдена после прихода в Белый дом.

«Благодаря Американскому плану спасения и нашей кампании вакцинации в Соединенных Штатах наблюдался самый быстрый темп создания рабочих мест в нашей истории», — сказала она.

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