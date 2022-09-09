Сидней, Австралия, , 11:18 — REGNUM Конечно же, нет, пожалуй, ни одного человека в мире, который бы не видел фото жемчужины Сиднея и всей Австралии — огромные паруса Сиднейского оперного театра. Наверное, ни одно значимое событие в мире не проходило без того, что подсветка здания вечером не напоминала о случившемся. Так произойдет и на этот раз в связи с кончиной королевы Елизаветы II, пишет австралийское издание The Guardian.

Сиднейский оперный театр после спектакля © Олег Кугаев

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Премьер-министр Австралии Энтони Альбаниз и премьер-министр штата Новый Южный Уэльс Доминик Перротте уже подтвердили, что вечером 9 сентября паруса Сиднейского оперного театра будут подсвечены в честь королевы Елизаветы II.

«Покойная королева Елизавета Вторая сыграла важную роль для народа Австралии во время своего правления, и освещение Сиднейского оперного театра — достойная дань уважения от народа Австралии», — сказал Альбаниз на официальной церемонии.

Подсветка здания будет гореть в честь ушедшего из жизни монарха в течение двух дней.

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