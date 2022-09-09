Стокгольм, 9 сентября, 2022, 11:16 — ИА Регнум. Никто в Швеции точно не знает, сколько голосов на выборах получит партия «Нюанс», потому что опросы общественного мнения не учитывают группы избирателей, на которые нацелена партия. Об этом 8 сентября в интервью радиостанции P4 рассказал профессор политологии Гётеборгского университета Петер Эсайассон.

Стокгольм, Швеция

«Это ведет к тому, что результаты партии «могут стать» большим сюрпризом», — отметил Эсайассон.

«Многие из них не очень хорошо владеют шведским языком и не доверяют властям», — описал целевую аудитории партии профессор, добавив, что именно эти группы избирателей часто оказываются вне выборки опросов общественного мнения.

Напомним, что партия «Нюанс» позиционирует себя как политическую силу, выступающую за защиту прав и интересов мусульман Швеции.