Донецк, 9 сентября, 2022, 11:10 — ИА Регнум. Вооружённые формирования бандеровцев обстреляли города Горловка и Ясиноватая в Донецкой Народной Республике (ДНР). Об этом 9 сентября сообщает представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).

Mil.gov.ua Украинская артиллерия ведёт обстрел

Уточняется, что обстрелы обоих городов были произведены в 10:25 (совпадает с мск) и в ходе них по Горловке было выпущено три снаряда калибра 152 мм, а по Ясиноватой — десять мин калибра 120 мм.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее директор Центрального разведывательного управления США Уильям Бернс заявил, что рассекречивание США разведывательных данных о спецоперации России на территории б. УССР оказалось очень эффективным. Эта практика может быть продолжена, однако в качестве «исключения, а не как правило».