Тунис, 9 сентября, 2022, 11:15 — ИА Регнум. Самодельное судно, на борту которого находились 38 человек, потерпело крушение в Средиземном море. Об этом заявил в интервью Araby Al-Jadeed глава отделения Красного Полумесяца в городе Чеба (провинция Махдия) Фахми Мабрук.

Мигранты

По его словам, спасателям удалось спасти 12 человек, поисковая операция продолжается.

«Было извлечено восемь тел и спасено 12 человек, в том числе женщина и ребенок. Спасённые люди сильно устали и получили сильные солнечные ожоги. Большинство мигрантов — уроженцы Туниса. В настоящее время мы помогаем выжившим и проверяем состояние их здоровья», — заявил Фахми Мабрук.

По информации журналистов, местные власти расследуют обстоятельства инцидента и ведут розыск всех причастных к крушению лиц.