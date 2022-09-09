Якутск, 9 сентября, 2022, 19:14 — ИА Регнум. Из 36 районов и городских округов Якутии отопительный сезон уже стартовал в 35. К понедельнику запуск тепла начнется и в Олекминском районе. Об этом 8 сентября в ходе заседания федерального штаба по подготовке к отопительному сезону, которое министр энергетики РФ Николай Шульгинов провел из Якутска, заявил глава Якутии Айсен Николаев.

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«Подготовка к отопительному сезону предприятиями энергетики и жилищно-коммунального комплекса проводится в плановом режиме. Отопительный сезон начался в 35 районах и городских округах из 36. в Олекминском районе он стартует к понедельнику», — сказал Николаев.

Он также отметил, что в Олекминске продолжается строительство нефтяной котельной, которая заменит старую угольную. Работы сегодня находятся на завершающей стадии. Общий процент готовности объектов энергетики составляет менее 90%, коммунальный комплекс готов на 94%. Кроме того, в Якутии продолжается навигационный завоз топлива, где из плана в 530 тыс. тонн поставлено около 407 тыс. тонн.

Николай Шульгинов указал на то, что подготовка к отопительному сезону на Дальнем Востоке идёт в штатном режиме, а ремонтные программы выполняются по плану.

Как сообщалоИА REGNUM, в Якутске энергетики в круглосуточном режиме работают над восстановлением электроснабжения, которое было нарушено из-за шквалистого ветра.

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