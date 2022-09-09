Стокгольм, 9 сентября 2022, 11:13 — REGNUM В ежедневных опросах общественного мнения в ситуации, когда до выборов в Швеции остались уже считанные часы, никто не может выявить четкий результат. Именно поэтому их следует воспринимать с долей скепсиса. Об этом 9 сентября в интервью новостной службе TT рассказал профессор статистики Стокгольмского университета Дэн Хедлин.
Прежде всего, важно помнить, что существует погрешность, отметил он.
«Не во всех соцопросах вообще написано о допустимой погрешности, но если они это все же делают, то это никак не нивелирует всю сложившуюся неопределенность», — объяснил Хедлин.
Основная проблема заключается в том, что многие предпочитают не отвечать на вопросы социологов. Поэтому, резонирует Хэдлин, каково реальное настроение избирателей, знают только они сами.
Напомним, что выборы в Швеции состоятся через два дня, 11 сентября.
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