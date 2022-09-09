Стокгольм, , 11:13 — REGNUM В ежедневных опросах общественного мнения в ситуации, когда до выборов в Швеции остались уже считанные часы, никто не может выявить четкий результат. Именно поэтому их следует воспринимать с долей скепсиса. Об этом 9 сентября в интервью новостной службе TT рассказал профессор статистики Стокгольмского университета Дэн Хедлин.

Три короны, национальный символ Швеции Holger.Ellgaard

Прежде всего, важно помнить, что существует погрешность, отметил он.

«Не во всех соцопросах вообще написано о допустимой погрешности, но если они это все же делают, то это никак не нивелирует всю сложившуюся неопределенность», — объяснил Хедлин.

Основная проблема заключается в том, что многие предпочитают не отвечать на вопросы социологов. Поэтому, резонирует Хэдлин, каково реальное настроение избирателей, знают только они сами.

Напомним, что выборы в Швеции состоятся через два дня, 11 сентября.

Читайте ранее в этом сюжете: В Швеции оппозиция вырвалась вперед за два дня до выборов — опрос

Читайте развитие сюжета: Никто в Швеции не знает реального рейтинга партии «Нюанс» — политолог