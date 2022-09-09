Воронеж, , 11:07 — REGNUM Первый этап ремонта дороги Сватово — Новопсков — Меловое в Новопсковском и Марковском районах Луганской Народной Республики воронежские дорожники намерены завершить к 15 сентября. Об этом сообщил в телеграм-канале 9 сентября губернатор Воронежской области Александр Гусев.

Дорожные работы Наталья Стрельцова © ИА REGNUM

«Тут мы отремонтируем участок протяженностью 23,3 км. На первом этапе, напомню, восстановили 11,1 км трассы. Закончили укладку выравнивающего и верхних слоев асфальтобетона. А сейчас специалисты Россошанского ДРСУ №1 укрепляют обочины. До 15 сентября всё должны закончить», — написал Гусев.

Второй этап предусматривает ремонт 12,1 км трассы, в настоящее время идёт подготовка к проведению регенерации старого покрытия.

Всего в 2022–2023 годах воронежские специалисты планируют отремонтировать в ЛНР почти 60 км дорог.

Глава региона добавил, что в Воронежской области также завершаются работы по ремонту региональных и межмуниципальных дорог в 23 районах общей протяжённостью 335 км.

Как сообщало ИА REGNUM, Воронежская область оказывает шефскую помощь трём районам ЛНР — Марковскому, Новопсковскому, Меловскому.