Воронежские дорожники отремонтируют в ЛНР 60 км дорог
Воронеж, 9 сентября, 2022, 11:07 — ИА Регнум. Первый этап ремонта дороги Сватово — Новопсков — Меловое в Новопсковском и Марковском районах Луганской Народной Республики воронежские дорожники намерены завершить к 15 сентября. Об этом сообщил в телеграм-канале 9 сентября губернатор Воронежской области Александр Гусев.
Второй этап предусматривает ремонт 12,1 км трассы, в настоящее время идёт подготовка к проведению регенерации старого покрытия.
Всего в 2022–2023 годах воронежские специалисты планируют отремонтировать в ЛНР почти 60 км дорог.
Глава региона добавил, что в Воронежской области также завершаются работы по ремонту региональных и межмуниципальных дорог в 23 районах общей протяжённостью 335 км.
Как сообщало ИА REGNUM, Воронежская область оказывает шефскую помощь трём районам ЛНР — Марковскому, Новопсковскому, Меловскому.