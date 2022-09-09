Стокгольм, , 11:12 — REGNUM Согласно опросу, проведенному социологами Sifo по заказу газеты SvD, парламентскую альтернативу лидера оппозиции Ульфа Кристерссона поддерживает больше трудоустроенных избирателей, чем блок премьер-министра страны Магдалены Андерссон. Об этом журналисты издания написали 9 сентября.

Магдалена Андерссон и Ульф Кристерссон (сс)

Итак, вместе правая оппозиция (Умеренные, Христианские демократы, Либералы и Шведские демократы) получает 52,6% трудоустроенных респондентов по сравнению с 44,7%, которые суммарно набирают Социал-демократы, Зеленые, Левые и Центристы.

Разница составляет 8 процентных пунктов. По словам генерального директора Novus Тойво Шерена, одно из объяснений заключается в том, что Шведские демократы включены в блок Кристерссона, а также в том, что рабочие голосуют за Умеренных в большей степени, чем раньше.

В опросе SvD/Sifo, проведенном в период с 15 августа по 1 сентября приняли участие 10 144 человека.

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