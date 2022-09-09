Владивосток, 9 сентября, 2022, 11:05 — ИА Регнум. Доминиканская Республика хочет развивать отношения с Россией и выстроить их на долгие годы. Об этом в кулуарах Восточного экономического форума (ВЭФ) заявил посол Доминиканы в РФ Ханс Данненберг.

Aidan Jones Дружба

«Мы здесь для того, чтобы продемонстрировать свое присутствие и напомнить россиянам, что мы друзья и в хорошие, и в плохие времена», — подчеркнул в беседе с РИА Новости дипломат.

Он подчеркнул, что Сан-Доминго заинтересован в том, чтобы граждане России продолжили посещать Доминикану, а «в России люди могли приобретать наш ром, сигары, кофе, авокадо и манго».

«Мы определённо хотим продолжить длительные дружественные отношения наших стран, а также продолжить связи, которые мы создали благодаря людям, которые приехали сюда учиться и продолжают свое обучение в университетах РФ», — добавил посол.

По его словам, торговые и коммерческие отношения, а также дружба России и Доминиканы «продлятся долгие годы».