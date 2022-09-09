Москва, , 11:05 — REGNUM Замена доллара на юань не замещение, а зависимость. Как передает корреспондент ИА REGNUM 9 сентября, об этом заявил лидер СРЗП депутат Госдумы Сергей Миронов.

Юань

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«Убежден, что во внешнеторговых расчетах и в распоряжении резервами нам нужно полагаться, в первую очередь, на собственную валюту. Так же как в импортозамещении — на свои наработки и производство. Менять одних зарубежных поставщиков на других, доллар на юань — это самый простой путь. Но это не замещение, а все та же зависимость», — заявил Миронов.

Он обратил внимание на то, что финансовые власти страны не учатся на ошибках с потерей золотовалютных резервов, вновь уповают на зарубежную валюту, вместо того чтобы укреплять свою собственную.

Замглавы Минфина Алексей Моисеев сообщил, что основная альтернатива токсичным доллару и евро — это юань. Крупнейшие российские банки объявляют о запуске кредитов в этой валюте. Минфин и ЦБ не скрывают, что после реинкарнации бюджетного правила собираются копить резервы в юанях.

В результате санкций в конце февраля золотовалютные резервы России на 300 млрд долларов были заморожены правительствами западных стран.

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