Кемерово, , 11:06 — REGNUM В Кемеровской области по данным выборочного наблюдения за 2020 год, почти 66% жителей региона в возрасте 15 лет и старше употребляли спиртные напитки. Для сравнения, по данным аналогичного обследования за 2018 год — 60%. Такие данные приводит Кемеровостат.

Уроки трезвости. Советский плакат

«Увеличилась доля населения, употребляющих алкоголь по праздникам (с 44% до 52%), при заметном снижении выпивающих горячительные напитки практически каждый день (с 1,4% до 0,2%) и несколько раз в неделю (с 4,4% до 3,6%)», — уточнил региональный орган статистики.

Отметим, что в среднем за месяц каждый кузбассовец тратит 215 рублей на покупку алкогольных напитков.

Напомним, что ежегодно 11 сентября отмечается всероссийский день трезвости.