Стокгольм, 9 сентября, 2022, 11:10 — ИА Регнум. На завершающем этапе предвыборной кампании в Швеции Либералы потеряли избирателей, перешедших на сторону Центристов, из-за своего сотрудничества со Шведскими демократами. Об этом написала газета DN со ссылкой на данные своего нового опроса.

Ольга Шклярова ИА REGNUM Швеция

В последнем опросе общественного мнения, проведенном редакцией DN и социологов из Ipsos, партия набрала 4,2%, а процент избирателей, проголосовавших за Либералов в 2018 году, но заявивших, что проголосуют за Центристов на этих выборах, оказался в два раза выше, чем в июне.

Поэтому в последнюю неделю предвыборной кампании Либералы сосредоточили свое внимание на убеждении избирателей из среднего класса голосовать за партию с помощью призывов и угроз. Одной из таких «угроз» является предупреждение о «еще четырех годах с лидером Левых Нуши Дадгостар, министром юстиции Морган Йоханссоном и партией Зеленых».

В опросе DN/Ipsos, проведенном в период с 16 по 24 августа, приняли участие 1 279 человек.