Москва, 9 сентября, 2022, 11:03 — ИА Регнум. С 06:00 мск система онлайн-голосования российской столицы подверглась более чем 350 атакам хакеров. Об этом 9 сентября рассказал глава Общественного штаба по наблюдению за выборами в Москве в 2022 году Вадим Ковалев, его слова приводятся в телеграм-канале штаба.

David Whelan Хакер

«Мы получили сообщение от специалистов техподдержки о том, что на систему онлайн-голосования были совершены хакерские атаки. С 6 утра их было более 350», — сказал он.

При этом в Общественном штабе уточнили, что система онлайн-голосования успешно отражает такие попытки.

Отметим, муниципальные выборы проходят в Москве в 125 из 146 муниципальных образований, голосование продлится в течение трёх дней — с 9 по 11 сентября.