Нижний Новгород, , 11:03 — REGNUM Начата доследственная проверка по факту отравления угарным газом трех взрослых и новорожденного в Нижнем Новгороде. Об этом сообщает следственное управление СКР по Нижегородской области.

Доследственная проверка в Нижнем Новгороде пресс-служба СУ СКР по Нижегородской области

Сейчас следователи проводят комплекс необходимых мероприятий для установления обстоятельств произошедшего. Осмотр места происшествия проводится вместе с представителями газообслуживающей организации.

Уточняется, что все пострадавшие сейчас находятся в удовлетворительном состоянии. Один из них отпущен домой из городской больницы.

Как сообщало ИА REGNUM, отравление произошло накануне вечером в доме по улице Ванеева, 106. Трое взрослых 19-летняя и 46-летняя женщины, а также 21-летний мужчина доставлены в городскую больницу №33, у них диагностировано отравление угарным газом средней степени тяжести.

Пострадавший ребенок в возрасте одной недели был доставлен в Нижегородскую областную детскую клиническую больницу.

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