Москва, , 11:03 — REGNUM Российский певец Jony (Джахид Афраил оглы Гусейнли) представил новый сингл под названием «Никак». Выход работы состоялся на всех музыкальных стриминговых платформах 9 сентября.

JONY во время праздника выпускников школ «Алые паруса» Дарья Драй © ИА REGNUM

В песне музыкант рассказывает о своём тяжёлом рабочем графике, из-за которого он вынужден встречаться с возлюбленной лишь в воспоминаниях. Вместе с композицией «Никак» Jony опубликовал одноимённый видеоклип, режиссёром которого выступил Генрих Медер.

Напомним, Jony прославился благодаря выходу хита «Комета» в сентябре 2019 года. В 2021 году артист стал победителем второго сезона популярного телешоу «Маска».

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