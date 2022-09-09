Москва, 9 сентября, 2022, 11:03 — ИА Регнум. Российский певец Jony (Джахид Афраил оглы Гусейнли) представил новый сингл под названием «Никак». Выход работы состоялся на всех музыкальных стриминговых платформах 9 сентября.

Дарья Драй ИА REGNUM JONY во время праздника выпускников школ «Алые паруса»

В песне музыкант рассказывает о своём тяжёлом рабочем графике, из-за которого он вынужден встречаться с возлюбленной лишь в воспоминаниях. Вместе с композицией «Никак» Jony опубликовал одноимённый видеоклип, режиссёром которого выступил Генрих Медер.

Напомним, Jony прославился благодаря выходу хита «Комета» в сентябре 2019 года. В 2021 году артист стал победителем второго сезона популярного телешоу «Маска».