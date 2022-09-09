Екатеринбург, 9 сентября, 2022, 11:00 — ИА Регнум. Екатеринбургский футбольный клуб «Урал» подписал контракт с сербским нападающим Лазаром Ранджеловичем. Об этом 9 сентября сообщает пресс-служба команды.

Алексей Колчин ИА REGNUM «Екатеринбург-Арена»

Ранджелович перешёл в «Урал» из греческого «Олимпиакоса». В сезоне 2021/22 он выступал на правах аренды за испанский «Леганес».

В текущем сезоне на счету 25-летнего форварда гол и голевая передача в трёх матчах чемпионата Греции. Кроме того, он провёл четыре игры в квалификации Лиги Европы.