Тюмень, , 10:59 — REGNUM В Тюменской области за 8 месяцев 2022 года выявлено 20 преступлений в сфере ЖКХ. Около трёх миллионов рублей возвращено в региональных бюджет, сообщает информационный центр правительства региона.

ЖКХ Александр Горбаруков © ИА REGNUM

За указанный период было рассмотрено правоохранителями более 100 материалов по фактам противоправных действий руководителей управляющих компаний. В итоге возбуждены три уголовных дела по фактам растраты денежных средств жильцов домов.

В 2021 и 2022 годах в регионе возбуждены 12 уголовных дел по факту подделки протоколов общих собраний собственников жилья, которые влекут за собой смену управляющих компаний.

Свыше 1500 нарушений закона в сфере ЖКХ пресечено в результате вмешательства прокуратуры. К ответственности привлечены порядка 400 должностных лиц. По материалам прокурорских проверок возбуждены и расследуются 13 уголовных дел.

По сообщению «Интерфакса», в России было совершено в 2021 году более 2,1 тыс. преступлений в сфере ЖКХ с ущербом в 2,3 млрд рублей.