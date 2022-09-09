Воронеж, 9 сентября, 2022, 10:58 — ИА Регнум. Судебная коллегия по уголовным делам Воронежского областного суда ужесточила наказание для бывшего первого заместителя руководителя департамента экономического развития Воронежской области, ранее признанного виновным в использовании служебных полномочий вопреки интересам службы. Об этом сообщила пресс-служба суда.

Иван Шилов ИА REGNUM Суд

Приговор по уголовному делу в отношении бывшего крупного чиновника Ленинский районный суд Воронежа вынес в октябре 2021 года. Он признал его виновным в использовании служебных полномочий вопреки интересам службы из корыстной заинтересованности. Районный суд назначил осуждённому наказание в виде штрафа в 500 тысяч рублей и запрета занимать определённые должности на срок в два года.

Судебная коллегия облсуда своим решением изменила приговор районного суда — вместо штрафа бывший чиновник получил наказание в виде лишения свободы на один год с отбыванием в колонии-поселении, также сохранён запрет занимать определённые должности.

Уголовное дело в отношении первого заместителя главы департамента экономического развития Воронежской области было возбуждено в августе 2020 года, сам чиновник уволился с должности за несколько дней до этого. Обвинения были связаны с незаконным предоставлением местному девелоперу инвестиционного налогового кредита.