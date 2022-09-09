Тель-Авив, Израиль, 9 сентября, 2022, 10:57 — ИА Регнум. Лидер молдавской оппозиционной партии «Шор», крупный бизнесмен Илан Шор скрывается в Израиле и надеется вскоре вернуться в Молдавию. Об этом он заявил 8 сентября на своём YouTube-канале.

Чурбан Илан Шор

«Я нахожусь в стране, в которой я родился. Я приехал сюда, поскольку подвергался травле и преследованиям по политическим мотивам», — сказал Шор.

Он назвал «диктатурой» сложившуюся в Молдавии систему при президенте Майе Санду. По словам политика, действующая власть довела страну «до ручки», сделав жизнь граждан невыносимой.

«Вы знаете, что сейчас мы начинаем наше протестное движение, чтобы изгнать этот режим от власти», — заявил лидер партии.

Напомним, в Молдавии раскручивается дело о незаконном финансировании партии «Шор». Одного из лидеров партии, депутата парламента Марину Таубер по нему арестовали в июле. Ещё двух членов партии «Шор» отправили под арест 4 сентября. Шора объявили в международный розыск в июне 2020 года. В 2017 году в Молдавии его приговорили к 7,5 годам лишения свободы по делу о «краже миллиарда», но он скрылся, воспользовавшись сменой власти.